Grosse désillusion ce mercredi 08 juin 2022 au stade de l’amitié Général « Mathieu Kérékou » de Kouhounou , les Ecureuils du Bénin se sont inclinés devant les Mambas du Mozambique sur un score étriqué de 1 but à 0 dans le cadre de la 2ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023). Au terme de la rencontre, le sélectionneur national par intérim Moussa Latoundji a reconnu les imperfections de son équipe et a affirmé que la sélection nationale est actuellement en difficulté dans sa poule.

Sur le visage de l’entraineur national par intérim du Bénin, Moussa Latoundji se lisait la déception. Il se dit «un peu désolé » parce que lui et ses poulains sont venus au stade de l’amitié Général «Mathieu Kérékou » de Kouhounou «pour vraiment mouiller le maillot et arracher les 3 points ». Il a fait savoir qu’«ils ont fait tout leur possible pour marquer un seul but » mais cela «n’est pas arrivé ». Moussa Latoundji pense que ses joueurs étaient «bien dans le jeu » mais ils ont «dormi un peu » et ils ont «encaissé le but ».

Pour lui, «le haut niveau, si vous dormez, ça paie automatiquement ». Il a expliqué que ce que son équipe a eu, c’est qu’ils étaient « un peu lent pour la transmission vers l’avant » et qu’«en deuxième partie, ils ont essayé d’aller un peu plus vite ». Moussa Latoundji est d’avis avec les observateurs du football qu’après deux journées dans ces éliminatoires de la Can 2023, le Bénin est «en difficulté» dans son groupe pour avoir perdu le match contre le Mozambique. Optimiste, il croit que ces joueurs peuvent aller en Mozambique et gagner. L’entraîneur national par intérim a laissé entendre que leur intention avant «c’est de renouer la confiance avec les supporters » mais cela n’a pas été le cas.