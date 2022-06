Le milliardaire excentrique américain Elon Musk prépare son terrain avant la prise de contrôle de Twitter. Sur la toile, il a encore une fois jeté un pavé dans la marre. "Est-ce que TikTok détruit la civilisation ? Certaines personnes le pensent. Ou peut-être les réseaux sociaux en général" s'est-il demandé sur twitter. Lors d'une conversation vidéo avec ses futurs employés de Twitter, Musk a évoqué l'application Tiktok de plus en plus populaire et ce qu'elle fait bien.

"Cela fait un excellent travail pour s'assurer que vous ne vous ennuyez pas" a déclaré M. Musk selon ... Il a également félicité les développeurs de TikTok pour avoir "perfectionné l'algorithme pour qu'il soit aussi engageant que possible". Comparant son futur réseau social Twitter à TikTok, il a affirmé qu'il ne voudrait pas que le réseau de l'oiseau bleu soit ennuyeux. "La norme est plus que de ne pas offenser les gens, la norme devrait être qu'ils doivent être divertis", a déclaré Musk, selon The Verge. Il a également évoqué un autre réseau social Wechat, dans sa conversation avec les employés de Twitter. "Vous vivez essentiellement sur WeChat en Chine. Si nous pouvons recréer cela avec Twitter, nous serons un grand succès"

Par contre il estime qu'Il est possible que TikTok pousse le fait de ne pas être ennuyeux un peu trop loin. Selon Insider, Musk a comparé l'utilisation de l'application à l'expérience du trouble déficitaire de l'attention, une condition le plus souvent caractérisée par des difficultés à se concentrer sur une tâche à la fois et une hyperactivité. "Je veux dire, ça ressemble juste à un trouble déficitaire de l'attention. Mais comme, au niveau suivant", a déclaré Musk. "Je trouve certaines de leurs vidéos offensantes, mais elles ne sont pas ennuyeuses." dira-t-il ensuite.