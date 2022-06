Ce n’est pas une soirée que le défenseur du FC Séville gardera au rayon de ses bons souvenirs. En plus, de la défaite de l’Equipe de France face à la Croatie (1-0) au Stade de France hier lundi 13 juin, Jules Koundé est sorti blessé du terrain au terme de la première période du match. Le joueur d’origine béninoise est touché aux ischio-jambiers. C’est du moins ce qu’annonce le journal L’Equipe. Didier Deschamps l’entraîneur des Bleus a annoncé qu’il allait se faire opérer ce mardi 14 juin mais il n’a pas révélé la nature de la blessure.

Un possible transfert vers Chelsea qui pourrait être retardé

« Dès demain, il aura une intervention parce qu’il a un problème depuis plusieurs mois » a déclaré Didier Deschamps. Rappelons que le défenseur du FC Séville avait déjà eu une blessure musculaire en juin dernier après l’échec des Bleus contre le Danemark. La blessure de Jules Koundé n’arrive pas dans une bonne période. En effet, le joueur est convoité par Chelsea. Il a même déjà pris langue avec le club londonien selon Fabrizio Romano, un journaliste spécialiste du mercato. Son transfert pourrait avoisiner les 65 millions d’euros. Hier lors de la défaite face à la Croatie, le joueur du FC Séville a évolué comme latéral droit, alors qu’il est défenseur central de métier. Son coach, à la fin du match a reparlé de ce repositionnement du joueur.

Selon ses dires, « Jules et capable de le faire, même si je sais très bien sa condition athlétique aujourd’hui ». Tout porte à croire que Didier Deschamps savait que le joueur était blessé, mais l’a quand même aligné sur le terrain et dans une position où il n’a pas l’habitude d’évoluer. Cela pourrait probablement aggraver sa blessure et retarder sans nul doute son possible transfert vers les Blues de Chelsea.