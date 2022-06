Après la Bulgarie, ce sera la Roumanie pour David Kiki. L’arrière gauche béninois, a signé pour deux ans au Farul Constanta, un club de première division du pays. « A partir d’aujourd’hui, le défenseur gauche, David Enagnon Kiki est le nouveau joueur de notre équipe après avoir signé un contrat valable pour les deux prochaines années » peut-on lire sur le site du club qui a fini 5ème du championnat cette saison.

Le joueur béninois découvre ainsi son troisième championnat après la France et la Bulgarie. Dans l’hexagone, David Kiki a joué à Belfort, Niort et Brest. En Bulgarie, il est passé par Montana et Arda Kardzhali. L’écureuil est né le 25 novembre 1993 au Bénin. Il mesure 1, 80 m, et compte plus de 30 sélections en équipe nationale.

Le joueur était aligné lors des deux dernières sorties des Ecureuils du Bénin ce mois de juin. La sélection nationale a perdu ces rencontres contre le Sénégal à Dakar (3-1) et le Mozambique à domicile (1-0).