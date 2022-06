Le défenseur central béninois Mohamed Tijani, âgé d’environ 24 ans change de club. Il a signé ce jeudi 16 juin 2022 selon Radio Bénin à FC ViKtoria Plzen, un club de première division tchèque et champion en titre de la Liga Tchèque, un contrat de 3 ans. L’arrivée de Mohamed Tijani dans ce club de Viktoria Plzen a été annoncée par son directeur général, Adolf Šádek. Ce dernier est «heureux que l’arrivée de Tijani ait été réalisée». Le directeur général du club Viktoria Plzen a déclaré que «c’est un renfort à la défense » car il «veut avoir beaucoup de compétitions à tous les postes et être le mieux préparé possible pour le début de saison, où le 2e tour préliminaire de la Ligue des champions » les attend dans un mois.

Adolf Šádek a fait savoir que « c’est un joueur avec d’excellentes conditions physiques, qui est en forme, en duel et pourtant avec une très bonne passe, calme et vue d’ensemble dans le jeu ». Il faut signaler que Mohamed Tijani va rejoindre ses nouveaux coéquipiers le lundi 20 juin 2022 pour préparer la future saison. Le FC viktoria Plzen va jouer d’ailleurs dans un mois le 2ème tour préliminaire de la ligue européenne des clubs champions.