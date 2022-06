En France, des policiers récupèrent les données personnelles des plaignantes pour les draguer par la suite. L’information a été en effet publiée par une internaute qui a exprimé sa colère sur le réseau social de l’oiseau bleu après avoir été victime d’un tel traitement. « Personne n’est prêt pour l’ampleur du scandale que je vais faire », a publié il y a quelques jours l’internaute qui explique avoir été draguée par un policier.

Le fonctionnaire de police aurait gardé son numéro parce qu’elle s’est rendue au commissariat pour établir une procuration dans le cadre du premier tour des élections législatives. Mais cette publication aura fait réagir d’autres personnes qui ont eu droit à ce même traitement juste après avoir mené une activité dans un commissariat. Nombreuses ont été ces utilisatrices qui ont dénoncé ce comportement des policiers.

Des policiers indélicats?

On retient que des policiers profitent des dépôts de plainte ainsi que de beaucoup d’autres choses pour récupérer les données personnelles des femmes pour en faire un usage personnel. « Je vais porter plainte pour une tentative de vol à l’arraché avec violences. Un flic me reçoit, constate que je viens du même département que son collègue. À peine rentrée chez moi, je recevais un message de son collègue. Je n’y suis plus retournée », a témoigné une autre internaute.