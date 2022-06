La publication du rapport provisoire sur la gestion des Fonds Covid par la Cour des comptes a suscité de vives réactions au sein de l’opinion publique. Le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni et son collègue de la santé, Benjamin Hounkpzatin ont été obligés de faire une sortie médiatique pour clarifier et rétablir la vérité au sujet de cette gestion des fonds Covid. La présidente de la Cour des comptes, Ismath Bio Tchané Mamadou a, quant à elle, dans un communiqué rendu public le 15 juin 2022, fait savoir qu’«aux termes de l’examen de la Cour, aucune irrégularité significative n’a été relevée s’agissant des processus et des justifications des opérations de dépenses» dans la gestion des Fonds Covid.

Reçu sur « Café Média Plus » ce vendredi 17 juin 2022, le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a déclaré que si le gouvernement n’était pas intervenu, les gens seront restés sur leur perception du rapport provisoire. Pour le porte-parole du gouvernement, «techniquement, c’était la raison pour laquelle il fallait faire quelque chose». Il a précisé qu’une fois que le rapport définitif est sorti, tous ceux qui ont vu ce rapport provisoire «n’iront pas forcément chercher le rapport définitif » et qu’ «ils écouteront même ce qui a été dit qu’une frange de cela considérerait que de toutes les façons la vérité c’est ce qui est dans le rapport provisoire ».

Pas de guerre entre institution

Wilfried Léandre Houngbédji informe que leur devoir «c’est quand même de chasser au mieux la désinformation, la mal compréhension pour que prévale la version qui convient de retenir » et donc la version du gouvernement. C’est pour cela qu’il a laissé entendre qu’ «il n’y a pas de guerre entre institution ». Il n’y a pas de guerre entre institution, en ce sens que, dit-il, « le gouvernement est heureux que le rapport définitif rejoigne ce qu’il défend à savoir que toutes les dépenses ont été justifiées mais la Cour est dans son rôle de faire des recommandations que le gouvernement a analysé et considère que certaines ne tiennent pas compte du contexte et donc ne sont pas du point de vue du gouvernement totalement justifiées ».

C’est ce qui a été exprimé par le gouvernement béninois sans autre intention. Il a encore répété et insisté qu’«il n’y a pas de guerre entre institution ». A propos du communiqué du 15 juin 2022 publié par la présidente de la Haute juridiction financière, le Secrétaire général adjoint du gouvernement a affirmé qu’il a vu ce communiqué de la Cour des comptes «dont la chute est aussi une petite pique sur l’épiderme de l’exécutif ou de l’administration en général mais par modestie, on dirait de l’exécutif puisque la Cour constate que dans ce délai-là , les gens ont donné les justificatifs qui existaient et qu’il fallait faire juste un effort ».