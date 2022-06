L’ancien président russe Dmitri Medvedev a, sur la toile, posté une violente charge contre les ukrainiens qui veulent « la mort » de la Russie. Pourtant considéré comme plus modéré que Vladimir Poutine, Dmitri Medvedev a choqué par ses propos relayés sur la toile. Dans un message sur l’application de médias sociaux Telegram, où il publie régulièrement des messages contre le pouvoir actuel en Ukraine, Medvedev a donné son avis sur ceux qui veulent détruire la Russie.

« On me demande souvent pourquoi mes publications sur Telegram sont aussi dures. La réponse est que je les hais. Ce sont des enfoirés et des dégénérés. Ils veulent notre mort, à nous la Russie. Mais tant que je serai en vie, je ferai tout pour les faire disparaître » a déclaré celui qui a été président de 2008 à 2012 et Premier ministre de 2012 à 2020. Il occupe aujourd’hui vice-président du puissant Conseil de Sécurité russe.