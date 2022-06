Le 19 mai dernier, un arrêté interministériel décidait de plafonner le prix de l’huile végétale à 1300 francs Cfa le litre. Pour s’assurer du respect de cette mesure gouvernementale la direction départementale de l’industrie et du commerce (DDIC) du Zou et des Collines a lancé une opération de contrôle qui s’est déroulée du jeudi 02 au vendredi 03 juin dans les villes d’Abomey et de Bohicon.

Les boutiques en règle encouragées

Au total une quinzaine de boutiques et magasins ont reçu la visite inopinée de la délégation technique de la direction départementale de l’industrie et du commerce Zou-Collines. 5 ont été fermés pour non respect de cette mesure gouvernementale. Le DDIC Rafiou Challa, a demandé aux boutiques et magasins en règle de continuer par respecter l’arrêté interministériel

Signalons que la même équipe d’inspection de la DDIC avait déjà fait une descente inopinée dans les magasins, boutiques , et artères commerciales des communes du département des collines , la semaine précédente. L’arrêté interministériel du 19 mai dernier entre dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la cherté de la vie.