La rencontre entre Patrice Talon et ses prédécesseurs en l'occurrence Nicéphore Soglo et Boni Yayi, continue de faire jaser. Invité sur la station de radio Capp Fm en fin de semaine dernière, Me Jacques Migan, un des membres fondateurs du Bloc Républicain a apprécié l'initiative. "J'applaudis même cette rencontre entre le président Patrice Talon et le président Soglo parce que Soglo, nous avons besoin de son expérience, c'est un homme très expérimenté. Quand vous l'écoutez, vous avez du plaisir à l'écouter. Il est dense et je sais qu'il a beaucoup à apporter à notre pays, au président Patrice Talon" a déclaré l'ancien bâtonnier.

On ne peut pas reprocher à un père d'aller au secours de son fils

Quand on lui demande si l'ancien président a profité de cette rencontre pour négocier le retour de son fils, Léhady, il fait tout de suite savoir qu'il n'en sait rien. Cependant, l'avocat, pense foncièrement qu'on ne peut pas reprocher à un père d'aller au secours de son fils. "C'est son fils. Maintenant on peut dire que s'il se confirme qu'il souhaite un jour le retour de son fils, c'est une question qui ne me concerne pas, qui ne nous concerne pas puisque nous sommes dans un Etat de droit. Un état de droit suppose que les institutions existent, se respectent...Si la justice est passée par là, laissons la justice jouer son rôle" a déclaré l'avocat.

"C'est un homme qui a de l'expérience. Il a été aux responsabilités pendant 10 ans"

Pour lui, le chef de l'Etat a une bonne connaissance des institutions de la République et sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Néanmoins, il est un "homme magnanime qui a des pouvoirs, la grâce présidentielle par exemple. Il peut exercer ce pouvoir que nous lui avons donné à travers notre constitution" croit savoir l'ancien bâtonnier. Quant à la rencontre avec Boni Yayi, Me Jacques Migan voit également cela d'un bon œil. Il pense que les deux hommes sont des amis et Patrice Talon a besoin de Boni Yayi autant que Boni Yayi a besoin de lui.

"L'allié de Patrice Talon pour réussir sa mission, c’est Boni Yayi parce qu'il a besoin de lui, c'est un homme qui a de l'expérience. Il a été aux responsabilités pendant 10 ans. Les deux étaient ensemble au départ et pour des questions que nous connaissons, il y a eu une séparation à un temps, c'est possible. Ça arrive toujours entre deux amis, entre deux frères, mais nous devons applaudir aujourd’hui de les voir encore ensemble" a déclaré ce membre du Bloc Républicain. L'allié de Boni Yayi, c'est aussi Patrice Talon. Ils ont besoin l'un de l'autre pour le développement de ce pays, a poursuivi l'homme en toge. C'est en somme, "un exemple de vivre ensemble".