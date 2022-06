Cela fait plus de trois mois que l'offensive lancée par la Russie en Ukraine dure. Plus le temps passe, rien ne laisse présager que l'offensive va s'arrêter bientôt. Des pourparlers ont été entamés pour trouver une solution à la crise mais jusque là, rien n'a vraiment bougé. Le bilan des victimes de cette guerre s'alourdit de plus en plus et des procès de soldats capturés par chaque camp se tiennent. Dans ce contexte, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin a affirmé dans une interview à la chaine américaine NBC que la Russie ne fera «plus jamais confiance à l'Occident». C'est ce que rapporte l'agence Tass ce mardi.

La crise provoquée par la situation en Ukraine sera longue, la Russie ne fera plus jamais confiance à l'Occident. C'est en tout cas l'avis du porte-parole du président russe Dmitri Peskov. L'officiel russe a exprimé son point de vue au cours d'une interview à la chaîne de télévision américaine NBC diffusée hier lundi 20 Juin 2022. "Oui, ce sera une longue crise. Nous ne ferons plus jamais confiance à l'Occident", a fait savoir M. Peskov. Bien que le journaliste qui a interviewé M. Peskov, Keir Simmons, ait signalé que la conversation avec le porte-parole présidentiel russe avait duré plus d'une heure, seuls quelques fragments d'une durée totale de quelques minutes ont été diffusés précise l'agence TASS.

La chaîne NBC n'a pas précisé si la version complète de l'interview serait diffusée rapporte la même source. Pour rappel dans la journée d'hier, nous rapportons que le porte parole du Kremlin Dmitri Peskov a estimé que le style de négociation choisi par l'Ukraine n’a rien apporté de bon au pays. "Plus qu'une démonstration éloquente des négociations en ukrainien. En fait, nous connaissons depuis longtemps ce style. Ce style de l'Ukraine n'a rien apporté de bon", avait déclaré M. Peskov hier lundi aux journalistes.