Depuis quelques années, la tension est palpable entre la Russie et les USA. Avec l'arrivée du démocrate Joe Biden, la situation s'est encore plus dégradée. Joe Biden ne rate aucune occasion de critiquer son homologue russe et avec l'offensive lancée en Ukraine, le dirigeant américain a utilisé des mots durs pour qualifier son homologue russe. Dans ce contexte, les USA et les occidentaux apportent leur soutien à l'Ukraine et ont imposé des sanctions contre la Russie de Poutine. Moscou a riposté en sanctionnant des responsables américains. Alors que l'offensive se poursuit en Ukraine, la Russie a décidé de se venger des USA en renommant l'avenue où se trouve l'ambassade américaine à Moscou.

La Russie se venge des USA. En effet, les autorités du pays ont décidé de renommer l'avenue sur laquelle se trouve l'ambassade des USA à Moscou. La décision a été prise avec la participation de la population de la capitale de la Russie, Moscou. La municipalité a décidé de donner comme nom à cette avenue “place de la République populaire de Donetsk” en référence à la région où les combats entre les forces russes et ukrainiennes se déroulent actuellement. L'information a été rapportée par le quotidien en ligne russe Gazeta.ru, ce mercredi 22 juin 2022 annonce Courrier International.

Il y a quelques, c'était les USA qui prenaient une décision similaire vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. En effet, la rue de l’ambassade d’Arabie Saoudite a été renommée aux USA chemin Jamal Khashoggi. La rue de l'ambassade d'Arabie saoudite à Washington DC a été rebaptisée Jamal Khashoggi en guise d'ultime réponse à Riyad malgré le rejet de la thèse américaine soutenue par la CIA. "Nous avons l'intention de rappeler aux personnes qui se cachent derrière ces portes... que nous les tenons responsables et nous les tiendrons responsables du meurtre de notre ami" avait affirmé de son côté Sarah Leah Whitson directrice de Dawn, une organisation fondée par M. Khashoggi.