La Syrie a reconnu l’indépendance des républiques séparatistes prorusses de Donetsk et de Lougansk. L’information a en effet été rapportée par l'agence de presse officielle Sana qui a cité une source au sein du ministère syrien des Affaires étrangères. « Conformément à la volonté et au désir commun d'établir des relations dans tous les domaines, la Syrie a décidé de reconnaître l'indépendance et la souveraineté de la république populaire de Lougansk et de la république populaire de Donetsk », indique la source de la diplomatie syrienne.

La même source indique que, les dirigeants des deux pays « vont se mettre en contact pour convenir des cadres de renforcement des relations, y compris l'établissement de relations diplomatiques, conformément aux règles ». Par cette annonce, le régime de Bachar al-Assad devient le premier pays étranger à reconnaître ouvertement l’indépendance de ces deux pays.

Même scénario qu'en 2018?

Ce scénario rappelle tout de même celui de 2018 où la Syrie a reconnu l'indépendance des régions séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud en Géorgie. Notons également qu’entre Moscou et Damas, les relations ont toujours été très harmonieuses. En 2015, le président russe Vladimir Poutine a combattu aux côté de Bachar al-Assad au temps fort de crise syrienne. Le président russe avait reconnu l'indépendance des régions séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine en février dernier peu avant la guerre en Ukraine.