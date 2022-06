Les relations entre Washington et Moscou ont maintenant atteint un niveau critique, le dialogue bilatéral est dans l'impasse. C'est ce qu'a déclaré vendredi l'ambassadeur de Russie à Washington Anatoli Antonov. "Les relations russo-américaines, qui ont traversé une crise profonde ces dernières années, ont atteint un niveau critique", a-t-il déclaré lors d'une réception à la mission diplomatique russe à l'occasion de la célébration du Jour de la Russie [célébré chaque 12 juin]. Pour le diplomate, "à cause des États-Unis, le dialogue politique bilatéral est aujourd'hui dans une impasse."

Cependant, M. Antonov s'est dit convaincu que l'interaction entre la Russie et les États-Unis "est appelée à jouer un rôle clé en termes de garantie pour la sécurité dans le monde". "Le dialogue entre nos pays répond aux intérêts de l'ensemble de la communauté mondiale", a-t-il martelé. Précédemment l'ambassadeur avait accusé les USA d'avoir gelé le dialogue entre les deux pays. "Le dialogue avec le Congrès a été suspendu il y a longtemps, tout lien avec les Russes depuis l'époque de [l’ancien président] Donald Trump y étant considéré comme toxique. La plupart des médias refusent de publier nos matériaux", a poursuivi M. Antonov.

Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, les relations entre les USA et la Russie se sont sérieusement dégradées. Le président américain avait évoqué même un possible retrait de M. Poutine du pouvoir avant de se rétracter et d'affirmer que cela ne faisait pas partie des ambitions des USA. « Pour l'amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir » avait déclaré M. Biden. Les États-Unis n'essaieront pas d'évincer Poutine a plus tard réagi, le patron du bureau ovale Joe Biden dans un éditorial au New York Times dans lequel il a détaillé les actions que son pays pourrait faire ou ne pas faire en Ukraine.