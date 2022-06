Lionel Messi a profité de la rencontre qui a eu lieu ce mercredi entre l’Argentine et l’Italie pour répondre aux derniers propos tenus par Kylian Mbappé sur le niveau du football européen qui serait en avance sur celui de l’Amérique du Sud. Interrogé sur les mots de son coéquipier parisien, l’Argentin indique que sa formation sportive n’avait pas véritablement besoin de se mesurer à une équipe européenne pour savoir ce qu’elle vaut.

« Le bon test » avec l’Italie

Prenant la parole après la victoire (3-0) de son équipe sur l’Italie, Lionel Messi déclare que l’Argentine est consciente de ce dont elle est capable. « Nous sommes conscients de qui nous sommes et peu importe qui est devant. Nous avons joué tous les matches de la même manière, mais c’était un bon test, car l’Italie est une grande équipe », indique-t-il avant de revenir sur le déroulement du match.

Pour lui, c’est l’inscription du premier but qui a changé la donne au cours de la rencontre. « C’est une grande équipe et jusqu’aux 20 premières minutes, c’était difficile pour nous de contrôler Jorginho, il jouait seul et nous n’avions pas la main sur le pressing, mais après le premier but, le jeu a complètement changé. », a-t-il confié. Pour l’ancienne gloire du Barça, l’équipe argentine continue de grandir « Nous allons rivaliser avec n’importe qui. Nous avons des choses claires, mais nous devons continuer à grandir et à améliorer les choses. », a-t-il poursuivi.

« Le Brésil et l’Argentine n’ont ce niveau »

Notons que ces mots interviennent après la déclaration de Kylian Mbappé qui estime que le football européen est le meilleur. « L’avantage qu’on a, les Européens, c’est qu’on joue toujours entre nous et on a des matches de haut niveau tout le temps, comme en Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l’Argentine n’ont pas ce niveau-là. », avait déclaré le prodige de Bondy lors d’une interview à la chaîne brésilienne TNT Sports.