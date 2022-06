Entre l’Ukraine et la Russie la tension est loin de baisser. Il y a quelques heures, Kiev a accusé la Russie de torturer des détenus qui sont pour la plupart des civils, des militaires arrêtés et aussi des journalistes. En tout 600 personnes seraient concernés et détenus dans la ville de Kherson et dans les environs. « Selon nos informations, dans la région de Kherson, il y a environ 600 personnes qui se trouvent dans des sous-sols, dans des salles spécialement équipées, dans des chambres de torture » selon Tamila Tasheva, représentante de Kiev en Crimée.

Pour l’heure pas de réaction officielle de la Russie. Première grande ville à être prise par la Russie dans les premiers jours de l’invasion, Kherson a été un foyer de résistance civile à l’occupation de Moscou, avec des manifestations dispersées à balles réelles à au moins une occasion. Depuis le début de l’offensive ukrainienne, des accusations fusent des deux camps, les démentis également.