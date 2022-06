Moscou espère que Kiev comprendra que le déminage des ports permettant la sortie des navires n’a pas d’alternatives, a déclaré ce jeudi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors d’une conférence de presse à l’issue des négociations avec son homologue arménien, Ararat Mirzoian rapporte l’agence TASS.

« En ce qui concerne la position et les actions de l’Ukraine, notamment concernant le déblocage de ports ukrainiens pour que les navires qui s’y trouvent puissent sortir vers les ports de destination et pour que les céréales qui y restent puissent être expédiées par des navires supplémentaires, c’est une question très simple. […] Les militaires russes annoncent chaque jour depuis plus d’un mois des couloirs de sécurité« , a-t-il indiqué.

Selon le chef de la diplomatie russe, tous les navires avec les marchandises qui doivent être expédiées depuis les ports en mer Noire peuvent utiliser ces couloirs si l’Ukraine démine la bande côtière qu’elle contrôle. « J’espère que les Ukrainiens comprendront que la solution à cette question sur cette base […] n’a pas d’alternatives et cessent de demander à l’Occident de les armer jusqu’aux dents« , a précisé Sergueï Lavrov. Il a souligné que l’Occident devait comprendre que « la complaisance au sentiment militariste de Kiev ne servirait à rien ».