L’international joueur Argentin Lionel Messi a su s’imposer au fil des années comme l’un des joueurs les plus importants de l’histoire du football. Aujourd’hui, le footballeur est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps par certains fans et observateurs du sport. Cependant, cet avis ne fait pas l’unanimité. C’est notamment le cas de Marco Van Basten, triple Ballon d’Or qui préfère la légende du football Diego Maradona à Lionel Messi. Dans un entretien accordé au média sportif France Football, il a taclé le septuple Ballon d’Or en ce qui concerne la personnalité.

Messi avait choisi Karim Benzema pour le prochain Ballon d’Or

« Pelé, Maradona et Cruyff sont, pour moi, les trois plus grands joueurs de l’histoire. Petit, je voulais être comme Cruyff. Ça a été mon ami. Il me manque (…) Pelé et Maradona étaient également incroyables. Messi aussi est un joueur magnifique, mais Maradona a toujours eu plus de personnalité dans une équipe. Messi n’est pas celui qui se met devant pour partir à la guerre » a déclaré Marco Van Basten. Notons que ces mots interviennent quelques semaines après que Messi a choisi Karim Benzema pour le prochain Ballon d’Or, dans une interview accordée au média TyC Sports.

« Je pense qu'il n'y a pas de doutes, c'est évident que Benzema a fait une saison spectaculaire et il a gagné la Ligue des Champions, étant très important dans tous les matchs des huitièmes jusqu'à la finale. Je crois que cette année, il n'y a pas de doutes » a déclaré le septuple Ballon d’Or. Rappelons que le dernier Ballon d’Or remporté par La Pulga date de l’année dernière et avait créé la polémique. Même si plusieurs de ses détracteurs étaient en colère, il avait reçu le soutien de Karim Benzema et de Cristiano Ronaldo.