Avant leur départ de Cotonou hier jeudi 02 juin, pour le Sénégal certains joueurs béninois se sont confiés à la presse. Il s’agit notamment de Mickael Poté. L’ex-attaquant de l’Apoel Nicosie a parlé de son entraîneur Moussa Latoundji. Pour lui, c’est la continuité du travail qui a été fait avec l’ex-sélectionneur Michel Dussuyer. Moussa Latoundji est aujourd’hui le numéro 1 de l’équipe et il impose son autorité en insérant une certaine barrière dans le bon sens du terme.

« On va le soutenir jusqu’au bout »

Ce qui ne l’empêche pas d’être proche de ses joueurs, assure Mickael Poté. Il pense que tout le groupe a du respect pour le coach d’abord en tant que grand-frère mais aussi parce qu’il connait la maison. Il n’est pas un nouveau qui aura besoin d’un temps d’adaptation. « Il a notre soutien à 150% si ce n’est plus. Tous on va dans le même sens. On va le soutenir jusqu’au bout » a poursuivi ce cadre de l’équipe nationale du Bénin.

Pour lui, il n’est pas question de discuter de l’avenir de Moussa Latoundji. Il faut juste tenir compte de l’instant. « Aujourd’hui, c’est lui le coach de l’équipe nationale du Bénin. Il n’y en a pas d’autre. On a rien d’autre à penser que ça , et à respecter ça. Peu importe la durée, tant qu’il est là, c’est lui le patron, c’est le chef » a déclaré le joueur.