Plusieurs années après le décès de la légende américaine et mondiale de la pop, Michael Jackson, un homme fait la une de la presse suite à des accusations de la succession de la star. En effet cette dernière accuse Jeffre Phillips, fiancé d’un des frères ou sœurs de Michael Jackson, d’avoir profité de la tristesse et du chaos qui entourait la mort de l’interprète de Liberian Girl, pour voler plusieurs biens se trouvant dans la maison du chanteur. D’après les informations rapportées par le média américain TMZ, il s’agit d’effets personnels et privés volés par le mis en cause, lors de son séjour de 9 jours dans la Michael’s Carolwood House.

L’IPhone du défunt artiste volé

Selon la succession, Jeffre Phillips est resté dans la résidence après la mort de Michael Jackson. Au nombre des biens qui auraient été volés, figurent notamment des boîtes de pilules fournies sur ordonnance, le permis de conduire californien et l’IPhone du défunt artiste. A ces objets s’ajoutent des disques durs, des ordinateurs, des caméras vidéo, plusieurs notes manuscrites appartenant à Michael Jackson, ainsi qu’une mallette contenant beaucoup de documents professionnels et personnels.

La succession de la star continue en accusant Jeffre Phillips d’avoir volé le pyjama de Michael Jackson, retiré par les ambulanciers des heures avant sa mort et un tube de réanimation qui aurait été utilisé sur lui. Pour rappel, les accusations de la succession de Michael Jackson interviennent plusieurs années après le rachat du ranch de Neverland de la star américaine par un milliardaire. Selon plusieurs sources concordantes, ce dernier est l’ancien proche du chanteur et son ex-conseiller d’affaires, Ron Burkle. Son porte-parole avait indiqué que le ranch avait été racheté à environ 22 millions de dollars.