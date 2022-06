Le Nigéria, le Maroc et la Tanzanie représentent l’Afrique à la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans de la Fifa qui aura lieu en Inde au mois d ‘octobre prochain. Si le Nigeria est un habitué de cette compétition, ce n’est pas le cas du Maroc et de la Tanzanie qui vont jouer pour la première fois ce Mondial féminin des moins de 17 ans de football. Les Marocaines et les Tanzaniennes sont donc obligées de donner le meilleur d’elles–mêmes pour ne pas faire piètre figure à cette Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans de la Fifa.

Avant de se qualifier pour le Mondial des moins de 17 ans de football, le Maroc et la Tanzanie ont créé la surprise en éliminant la sélection nationale du Ghana et celle du Cameroun. Les Ghanéennes et les Camerounaises étaient considérées comme les équipes favorites pour la qualification pour la phase finale du Mondial U17, Inde 2022 mais la réalité du terrain a été tout autre. Il faut signaler que la prochaine Coupe du Monde des moins de 17 ans de la Fifa aura lieu du 11 au 30 octobre 2022 en Inde. Précisons qu’aucune équipe africaine n’a réussi encore à remporter le prestigieux trophée de ce Mondial féminin U 17 de football.