Les problèmes logistiques en cours déstabilisent le marché mondial énergétique, mais la Russie ne vendra pas des hydrocarbures à ses dépens, a noté le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov en répondant jeudi aux questions des journalistes rapporte l’agence TASS.

En commentant le risque d’une réduction significative du coût de matières premières suite aux pressions extérieures, il a ajouté que c’était le marché qui régulait les processus lui-même, malgré les difficultés « artificielles » provoquées par les sanctions. Selon lui, si la demande baisse quelque part, cela veut dire que quelque part, par contre, elle augmente puisque les flux se réorientent en quête des conditions les plus favorables.

Les chefs d’État et de gouvernement européens sont parvenus mardi à un accord commun sur le sixième train de sanctions contre la Russie. Après un mois de discussions, ils ont réussi à convenir d’un embargo sur le pétrole russe qui ne concernera que les livraisons par bateaux-citernes en épargnant celles qui s’effectuent par oléoducs. L’embargo entrera en vigueur fin 2022. En outre, le sixième train de sanctions comprend l’élargissement de la liste des personnes sanctionnées, l’interdiction pour trois chaînes russes de diffuser en Europe et la déconnexion de la banque Sberbank et de deux autres banques russes du système SWIFT.