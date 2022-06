La place de Nonvitcha à Grand-Popo a accueilli ce samedi 04 juin 2022, la cérémonie de décoration des présidents de sessions, des artistes musiciens, des serviteurs et des membres et sympathisants de Nonvitcha. Pour le président du bureau exécutif fédéral de l’Association Nonvitcha, Norbert Kassa, la présente cérémonie de décoration est mise sous le sceau de l’«hommage et surtout de transmission de relai en famille» afin que les «médailles ne soient pas laissées à des lieux inaccessibles aux enfants des feux récipiendaires, faites de sorte à leur attribuer une place de choix dans» leurs «salons ou dans » leurs «maisons familiales».

Le Président du bureau exécutif fédéral de l’association Nonvitcha a déclaré que l’hommage rendu à certains membres et sympathisants a pour but de reconnaître «leur contribution au rayonnement de l’association », témoigner publiquement la reconnaissance «pour les nombreux soutiens multiformes que Nonvitcha reçoit d’eux si gracieusement» et de «susciter aussi dans les familles, la renaissance, la dynamisation de l’adhésion des membres de chaque famille aux idéaux de l’association Nonvitcha ». Ainsi la médaille de mérite de Nonvitcha et celle de la dignité de Nonvitcha ont été décernées.

Une médaille de mérite à feu Vincent Foly

Pour rendre un hommage mérité à Feu Vincent Foly pour les nombreux services et gestes qu’il a faits à l’endroit de cette Association pour son rayonnement, l’association Nonvitcha lui a décerné à titre posthume une médaille de mérite. Cette médaille de mérite a été remise le samedi 04 juin 2022 à son fils Gildas Foly, représentant de la famille. Interrogé après avoir reçu la présente médaille au nom de feu Vincent FOLY, Gildas FOLY, le représentant de la famille, a remercié l’association Nonvitcha pour «cette distinction à titre posthume qui reconnaît le mérite au fondateur et ancien Directeur de Publication du quotidien béninois La Nouvelle Tribune ».

« C’est un honneur pour moi et c’est avec une joie immense que j’ai reçu ce jour, samedi 04 Juin 2022, une décoration à titre posthume destinée à Feu Vincent Foly, un artisan infatigable de cette association qui a plus de cent ans aujourd’hui et qui est un défenseur de la liberté d’expression » a –t-il déclaré. Selon lui, «cette distinction vient à point nommé en ce sens qu’elle rappelle à notre mémoire, ce qu’a été Feu Vincent FOLY au cours de sa vie». Durant son séjour sur cette terre avant de rejoindre le royaume céleste, Vincent FOLY a été «un combattant dans toutes les dimensions de sa vie». Il a toujours défendu la cause des plus faibles et combattu l’injustice sur toutes ses formes au prix de sa vie.

Etant un homme de conviction, il a, selon le représentant de la famille, «toujours voulu défendre ses idées à tout moment quoi que cela pouvait lui coûter». Gildas Foly n’a pas manqué de remercier l’association Nonvitcha «pour cette reconnaissance » et l’a rassuré que «le départ de Vincent FOLY pour le royaume céleste ne changera pas les liens entre La Nouvelle Tribune et l’association Nonvitcha ». Il a affirmé que la famille continuera à accompagner l’association Nonvitcha pour «son rayonnement chaque année comme ça a été le cas les années précédentes ».