Aux USA, les fusillades deviendront-elles quasi-quotidiennes ? Deux personnes ont été tuées par balle et une a été blessée jeudi soir à l'église épiscopale St. Stephen à Vestavia Hills, en Alabama, ont annoncé les autorités policières. Selon les premiers éléments un individu est entré dans l'église et a commencé à tirer sur les personnes présentes. Trois ont été touchées et deux sont mortes. Une autre personne reçoit un traitement dans un hôpital, a ajouté Ware. Le tireur a été placé en garde à vue.

Il y a quelques jours, un suspect a ouvert le feu à Columbia Machine Inc., une entreprise dans l'ouest du Maryland ce jeudi, faisant trois morts. Le suspect a ensuite été blessé lors de l'intervention des forces de l'ordre. Au début du mois, au moins quatre personnes ont été tuées lors d’une fusillade dans le bâtiment d'un hôpital à Tulsa dans l'Oklahoma, le suspect est décédé, a déclaré le chef adjoint de la police Eric Dalgleish.