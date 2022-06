Le Bénin va-t-il un jour, lancer une production à grande échelle de ses ressources minières notamment, son or ? Pour l'heure, le pays travaille dans ce sens. En effet, lors de son passage sur la télévision nationale pour le bilan du département ministériel dont il a la charge, Samou Seidou Adambi a fait savoir que d'ici peut-être un an , l'exploitation de l’or pourra être lancée sur le site de Perma (arrondissement de Natitingou).

Peut-être d'ici un an

"Le résultat est bon. La teneur est bonne. Il ne reste que les formalités de laboratoire et de l'administration pour (permettre aux huit opérateurs installés sur le site) de démarrer l'exploitation peut-être d'ici un an" a déclaré le ministre des mines et de l'eau. Outre Perma, d'autres localités du pays ont laissé des indices de présence d'or, informe Samou Seidou Adambi. "Nous avons découvert également à Gnankpa dans la commune de Banikoara, dans la commune de Sinendé, mais aussi à Djougou , on a des indices" a-t-il déclaré. Sur le site de Banikoara, deux opérateurs sont déjà présents. Ils poursuivent les recherches pour déterminer s'il y a réellement de l'or et sa teneur, parce qu'il faut que la teneur soit bonne pour penser à une production et une exploitation industrielle.

"Nous allons sécuriser la zone"

Du coté de Perma où l'exploitation artisanale de cette ressource est encore monnaie courante, le gouvernement va bientôt lancer l'enrôlement des orpailleurs. "On aura l'identité exacte de chaque orpailleur pour pouvoir les maîtriser. Une fois cela fait, avec les forces de sécurité et de défense, nous allons sécuriser la zone et sans votre carte, vous n'aurez plus accès aux périmètres" a fait savoir le ministre. Pour lui, à la fin du travail qui est en train d'être fait, orpailleurs et industriels vont cohabiter en bonne intelligence, sans "se déranger, mais, se compléter".