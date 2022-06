Ces dernières semaines, l’adhésion de la Finlande et de la Suède dans l’OTAN(Organisation du traité de l’Atlantique nord) a fait couler beaucoup d’encre et de salive. Le 18 Mai dernier, les deux pays ont transmis officiellement leur demande d’adhésion à l’alliance. Ce lundi, le porte-parole du président Vladimir Poutine, Dmitri Peskov a déclaré que son pays la Russie n’a jamais menacé la Finlande et la Suède.

Moscou n’a jamais menacé Helsinki et Stockholm, a déclaré lundi à la presse le porte-parole présidentiel russe Dmitri Peskov. « Je veux juste rappeler les paroles du président [de la Fédération de Russie Vladimir] Poutine selon lesquelles la Russie n’a jamais représenté aucune menace pour la Finlande ou la Suède, et ces pays n’ont posé aucune menace pour nous. Le président Poutine a fait de telles déclarations plusieurs fois« , a répondu M. Peskov à une demande de TASS de commenter la déclaration du chef de la police de sécurité finlandaise, Antti Pelttari, qui a noté qu’Helsinki était surpris que Moscou n’essaye pas de faire pression sur la Finlande à cause de la volonté du pays d’adhérer à l’Otan rapporte l’agence TASS.

Pour rappel, les ambassadeurs de Finlande et de Suède auprès de l’Otan ont remis officiellement les demandes d’adhésion à l’Otan de leurs pays respectifs à Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN le 18 Mai dernier comme nous l’avons rapporté à l’époque. La cérémonie a été diffusée par le service de presse de l’Alliance. Malgré l’opposition de la Turquie seul pays membre de l’OTAN qui n’approuvait pas la démarche des pays, la Suède et la Finlande sont passés à l’acte.