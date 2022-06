Alors que la Russie poursuit son offensive en Ukraine, le président Vladimir Poutine a déclaré ce mardi 21 Juin 2022 que le premier complexe de missiles balistiques intercontinentaux Sarmat sera opérationnel d’ici la fin de cette année. Le chef du Kremlin Vladimir Poutine a fait cette déclaration pendant une rencontre avec des diplômés d'établissements d'enseignement militaire supérieur.

"Des essais réussis du missile balistique intercontinental lourd Sarmat ont été effectués. Il est prévu que d'ici la fin de l'année le premier complexe de ce type soit en service opérationnel", a-t-il déclaré. Selon le président, en plus des nouvelles armes déjà testées sur le champ de bataille, les forces russes reçoivent également des systèmes de défense aérienne et antimissile S-500 qui n'ont pas d’équivalents dans le monde.

Pour rappel, la Russie a testé le missile « Satan II » pouvant atteindre l’Europe et les USA au cours du mois d'Avril de cette année alors que le pays avec lancé quelques semaines plus tôt une offensive en Ukraine. « C’est véritablement une arme unique qui va renforcer le potentiel militaire de nos forces armées, qui assurera la sécurité de la Russie face aux menaces extérieures et qui fera réfléchir à deux fois ceux qui essayent de menacer notre pays avec une rhétorique déchaînée et agressive » avait déclaré le président Poutine.