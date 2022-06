L'ancien dirigeant travailliste Gordon Brown a rencontré Vladimir Poutine en 2006 lors d'une visite à Moscou. À l'époque, l'homme occupait un poste de chancelier avant de devenir premier ministre. Il affirme s'être senti menacé par le président russe, déjà à l'époque. "J'ai rencontré Poutine pour la première fois en 2006 au Kremlin, alors que j'étais encore chancelier... et on m'a mis dans un siège très bas pour que je le regarde. Quoi qu'il en soit, ce jour-là, il a sorti ces fiches et s'est mis à lire toutes ces informations qu'il avait sur moi, comme s'il voulait prouver qu'il en savait plus sur moi que je n'en savais sur moi-même. Donc, quand les gens disent que Poutine a changé et qu'il menace seulement maintenant, je peux vous dire qu'il me menaçait déjà" a-t-il déclaré lors d'une interview donnée au Telegraph.

M. Brown, 71 ans, a ensuite critiqué les pays qui n'ont pas imposé de sanctions à la Russie. Sur la BBC, il a salué l'intervention de l'OTAN et l'union des pays. "J'applaudis à l'unité de l'OTAN, mais il y a un problème avec la coordination des sanctions là où certains pays ne sont pas prêts à le faire. Ce que nous avons également vu, c'est la désunion mondiale - 82 pays refusent de soutenir l'action contre la Russie pour sa violation des libertés humaines, 150 pays du monde n'imposent pas de sanctions, nous avons donc une désunion mondiale" a-t-il ajouté.