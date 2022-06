Le mercredi 22 juin 2022, en conseil des ministres, le gouvernement a pris la décision de réaliser le 5ème recensement général de la population et de l’Habitat (RGPH). Le sujet est au cœur de la rencontre hebdomadaire du porte-parole du gouvernement avec les professionnels des médias ce vendredi 24 juin 2022 à Cotonou. Wilfried Léandre Houngbédji a apporté au cours de la séance d’échange des explications sur les tenants et aboutissants de l’opération. Il a fait savoir, selon les propos rapportés par Radio Bénin , que les données attendues de ce recensement vont permettre de mesurer les progrès accomplis au Bénin depuis 10 ans.

C’est pourquoi, ce 5ème recensement est d’une importance capitale car il permettra d’avoir des informations actualisées et fiables sur le taux d’accroissement de la population, l’espérance de vie à la naissance, les indicateurs clés des mouvements migratoires, la mortalité et la fécondité. Pour Wilfried Léandre Houngbédji, le gouvernement a surtout le souci du respect des normes prescrites en la matière. Maîtriser l’effectif de la population, maîtriser l’organisation de l’habitat, selon lui, «participe de la maîtrise aussi des agrégats macro-économiques et des dynamiques sociologiques de notre population ».

La maîtrise de ces agrégats macro-économiques et de ces dynamiques sociologiques de la population béninoise doit être prise en considération «pour organiser, asseoir et mettre en œuvre les politiques de développement ». Selon le Secrétaire général adjoint du gouvernement, «les normes prescrivent que cette opération doit avoir lieu tous les 10 ans ». Il a laissé entendre que «sur les 4 recensements précédents, il y a eu souvent de long décalage ». Pour lui, «cette fois-ci le gouvernement fait l’effort de rester dans le délai prescrit des 10 ans entre la précédente édition et la prochaine».

Les professionnels des médias présents à cette séance d’échange avec le porte-parole du gouvernement se sont préoccupés du coût de ce recensement général de la population et de l’Habitat dans ce contexte de cherté de la vie. Pour Wilfried Houngbédji, «effectivement le contexte, il est difficile mais le gouvernement lui, est convaincu que les efforts que l’ensemble du peuple béninois accomplit à ses côtés sont de nature à nous permettre de passer avec beaucoup de bonheur cette mauvaise situation » et que cela n’empêche donc pas le gouvernement «de dérouler l’agenda normal de la vie de notre Etat, de la construction de notre nation et de son développement ».

Il faut signaler que les membres du Comité national chargé de la conduite de ce 5ème recensement général de la population et de l’Habitat sont déjà désignés. Des agents recenseurs seront recrutés et une campagne de sensibilisation sera organisée afin d’informer la population sur les contours de l’opération. Rappelons que les quatre premières éditions ont permis de constater que le Bénin comptait 3.331.210 habitants en 1979, 4.915.555 en 1992, 6.769.914 en 2002 et 10.008.749 en 2013.