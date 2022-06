Dans le cadre du concours de recrutement en faveur de la police républicaine, il sera procédé du vendredi 24 au samedi 25 juin 2022 à l’organisation de l’épreuve physique et sportive. C’est ce qui ressort d’un communiqué en date du 16 juin 2022 et signé du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Séidou. Le communiqué précise que les candidats au concours de recrutement de 1300 élèves agents de police retenus « devront se présenter dans les centres de composition, munis de leur carte nationale d’identité ou biométrique ou de leur passeport en cours de validité » dans le but «de prendre part à l’épreuve physique et sportive, à partir de 06 heures ».

Le ministre Alassane Séidou informe que cette phase de l’épreuve physique et sportive «se déroulera dans les chefs-lieux de département et consistera en une épreuve d’endurance de quatre (04) kilomètres pour les candidats de sexe masculin et de deux (02) kilomètres pour ceux de sexe féminin ». A l’issue de cette épreuve d’endurance, 3900 candidats seront préselectionnés sur l’ensemble du territoire national pour prendre part à la phase écrite.

Les candidats autorisés à composer sous réserve de la présentation du diplôme, de l’attestation ou du relevé de notes du Baccalauréat ou du certificat d’individualité, sont invités à se munir desdites pièces le jour de la composition. Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a laissé entendre que «tout candidat, tout examinateur ou tout autre personne, auteur, coauteur ou complice de tricherie ou de tout autre acte de fraude sera ,selon la cas, disqualifié et poursuivi conformément aux textes en vigueur ».