Le Bénin à l’instar de la Communauté internationale célèbre, ce lundi 20 juin 2022, la journée mondiale des réfugiés. Cette journée qui en est à sa 20èmeédition vise à sensibiliser le monde à la cause des réfugiés .Le thème choisi cette année est «Le Droit de demander l’asile ». Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Séidou , est revenu sur la pertinence d’une telle thématique dans un message à la nation diffusé par Radio Bénin . Il a d’abord rassuré « la communauté internationale de la détermination du gouvernement du Bénin à respecter le droit d’asile et le principe de non refoulement en continuant d’accorder par le passé l’asile à tous ceux qui le demandent dans le respect des textes en vigueur » .

Le ministre Alassane Séidou a fait savoir que le monde d’aujourd’hui fait face à la multiplication des conflits de tout genre sur des théâtres locaux, sous régionaux voire régionaux avec leurs malheureux coronaires qui entraînent le déplacement forcé de population. C’est pour cela que, selon le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, « la question se pose alors de savoir si toute personne se trouvant dans cette situation est en droit de demander l’asile ». Pour ce dernier, « c’est là tout l’intérêt du thème de la présente journée à travers lequel, les Nations -Unies convient tous les pays à promouvoir le principe de non refoulement des demandeurs d’asile et exhortent à accueillir ces personnes vulnérables en leur accordant la protection inhérente au statut de réfugié ».

D’après le ministre de l’intérieur, le Bénin héberge sur son territoire national plus de 1778 réfugiés et 586 dossiers de demande d’asile sont en cours. Il a profité de l’occasion qui lui est offerte pour cette édition de la journée mondiale des réfugiés pour rappeler les mesures en vigueur pour une meilleure gestion de la situation des réfugiés. C’est pourquoi, dit-il, «tout demandeur d’asile obtient au lendemain de sa demande une attestation d’asile dûment signée qui lui permet de s’identifier et de circuler librement en attendant l’examen du fond de son dossier ».

Aussi, le ministre Alassane Séidou a affirmé qu’une fois, le statut de réfugiés obtenu, le réfugié a droit à une carte de réfugié qui lui donne le privilège de circuler et de bénéficier de quelques services sociaux de l’Etat béninois dans les limites des textes en vigueur. Concernant les réfugiés qui font la demande d'asile, un titre de voyage de la convention ou passeport de réfugié leur est délivré. Il a invité donc les préfets du département ainsi que les forces de défense et de sécurité «pour reconnaître et faire reconnaître tous les documents d’identité délivrés aux réfugiés et les aider à en jouir pleinement ».