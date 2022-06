Le montant total des accords que Saint-Pétersbourg a signés à la SPIEF s'élève à environ 500 milliards de roubles. Le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexandre Beglov, a déclaré cela aux journalistes samedi lors du résumé des résultats du forum, rapporte l'agence de presse russe TASS.

"Le forum a été un grand succès pour Saint-Pétersbourg et nous avons signé des accords pour près d'un demi-trillion de roubles", a-t-il déclaré. Le gouverneur a noté que presque tous les domaines étaient couverts: développement des infrastructures, sciences, technologies et transports. Nous disposons de plans de financement clairs et de cartes de travail pour chaque zone potentielle. Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, organisé par la Fondation Roscongress, se tient du 15 au 18 juin. Le thème du forum cette année est "Le nouveau monde - de nouvelles opportunités".