Il n'y a aucun rapport entre l'offensive russe en Ukraine et la crise alimentaire mondiale, a déclaré ce jeudi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors d'une conférence de presse à l'issue des négociations avec son homologue iranien, Hossein Amir Abdollahian. "Je voudrais souligner encore une fois qu'il n'y a aucun rapport entre la tenue de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine et la crise alimentaire", a indiqué Sergueï Lavrov.

Selon lui, "les efforts actuels de la Turquie et du secrétaire général de l'ONU auraient eu du succès il y a longtemps si l'Ukraine et ses patrons occidentaux avaient résolu le problème du déminage des ports en mer Noire". "Les tentatives de présenter comme une catastrophe les quantités de céréales qui restent en Ukraine constituent une politique malpropre puisque tout le monde sait très bien que ces céréales représentent moins de 1% de la production mondiale de blé et d'autres céréales, a constaté le chef de la diplomatie russe. C'est pourquoi, aujourd'hui c'est très important d'obliger les Ukrainiens à laisser sortir les navires étrangers qui y sont pris en otage."