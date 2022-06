L’offensive lancée par la Russie se poursuit plus de trois mois après son démarrage en Février dernier. Plusieurs pays occidentaux pour marquer leur désaccord avec l’opération ont expulsé des diplomates russes de leurs territoires. Moscou a réagi réciproquement en expulsant des diplomates de ces pays de son territoire. Ce jeudi, la diplomatie russe s’est prononcée sur les rapports avec l’Occident et a profité de l’occasion pour dire quel sera le sort des diplomates expulsés par certains pays occidentaux.

La diplomatie russe donne de la voix. Ce jeudi, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a commenté les rapports entre la Russie et l’occident au cours de l’émission Soloviev Live. Selon la diplomate russe, les efforts de Moscou pour construire des relations mutuellement bénéfiques et réciproquement respectueuses avec l’Occident se sont heurtées à « un manque de respect et même à l’absence de tout avantage ». L’officielle russe a annoncé que le ministère russe des Affaires étrangères va redéployer les diplomates russes expulsés par les pays occidentaux vers des zones plus prioritaires.

« La politique du personnel du ministère russe des Affaires étrangères connaît quelque changement. Il ne s’agit pas d’une sorte de reconfiguration profonde et radicale, mais c’est un ajustement basé sur la situation et sur le long terme. C’est-à-dire, ce n’est pas une reconfiguration temporaire des forces, c’est selon telles que les priorités seront fixées dans nos activités de politique étrangère internationale pour les années à venir« , a déclaré jeudi la diplomate à l’antenne de l’émission Soloviev Live. Mme Zakharova a par la suite donné les zones qui intéressent la Russie. « En conséquence, se renforce le pôle lié à d’autres pays. Ces efforts diplomatiques sont concentrés sur l’espace CEI, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique latine« , a ajouté Mme Zakharova.