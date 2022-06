Emmanuel Macron pourrait éventuellement effectuer une visite à Moscou. "Se rendre en Russie aujourd'hui supposerait des conditions préalables, des gestes de la part du président Poutine", a-t-il indiqué dans un entretien exclusif au JT de TF1. Il a ajouté qu’il continuerait à discuter avec son homologue russe Vladimir Poutine. "C'est le rôle de la France de ne pas être dans l'escalade verbale", assure le chef de l'Etat. "Il faudra discuter avec le Président Poutine, nous le savons. En tout cas, celles et ceux qui représenteront la Russie", poursuit Emmanuel Macron.

Mais pour Volodymyr Zelensky, ce n'est pas sûr que Poutine puisse accepter d'écouter un de ses homologues. "Je ne suis pas sûr qu'il y ait une possibilité que le président de la Fédération de Russie soit prêt à entendre quoi que ce soit", a déclaré Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse. Pour rappel, ce dernier avait appelé Poutine à discuter pour mettre fin à la guerre en fin Mai. Volodymyr Zelenskiy avait fait savoir que Vladimir Poutine était le seul qui soit capable de mettre fin à la guerre. « Si nous parlons de mettre fin à cette guerre sans lui personnellement, cette décision ne peut être prise. Le président de la Fédération de Russie décide de tout », a-t-il expliqué. Lire la suite

La possibilité d'une rencontre entre les présidents russe et ukrainien Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky n'apparaîtra qu'après la reprise du processus de négociation entre Moscou et Kiev avait déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, au cours d'une conférence de presse avec son homologue turc Mevlüt Çavusoglu lors d'un voyage dans le pays.