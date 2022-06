Le président américain Joe Biden voudrait que les États imposent des sanctions contre la Russie après l'offensive russe en Ukraine. D'après la presse américaine, le Sénat américain tente de mettre en place des mesures pour contraindre les pays africains à se dissocier de la Russie tant sur le plan militaire que minier. Ce mardi lors d'un point de presse le coordinateur des communications stratégiques au Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison-Blanche, John Kirby a abordé le sujet après une question des journalistes.

"Merci. John, pourquoi les États-Unis essaient d'empêcher les pays africains de travailler avec la Russie ? Il y a des discussions en cours en ce moment au Sénat sur le fait que les États-Unis essaient de forcer, essentiellement, les pays africains à ne pas travailler avec la Russie. Je ne sais pas si vous êtes au courant : la Russie entretient des relations avec de nombreux pays africains, et l'Angola en fait partie, ainsi que de nombreux autres pays..Pourquoi ne pas laisser les pays africains décider avec qui travailler, au lieu de simplement leur imposer de ne pas travailler avec, par exemple, la Russie ?" a questionné un journaliste.

"je ne peux pas parler des discussions qui se déroulent au Sénat à ce sujet... Écoutez, il respecte et comprend que les nations souveraines prennent des décisions souveraines. Les nations souveraines peuvent décider avec qui elles vont s'associer ou avec qui elles ne vont pas s'associer. Il comprend également et, je pense, a dit très clairement aux dirigeants du monde entier qu'il doit y avoir des conséquences pour ce que fait M. Poutine en Ukraine. Il doit y avoir des coûts. Il doit être tenu responsable de cette guerre d'agression non provoquée. Et donc, il lui est difficile de regarder les pays du monde entier qui pourraient être disposés à ne pas imposer ces conséquences, qui pourraient chercher des moyens de récompenser M. Poutine pour ce qu'il fait en Ukraine... Il ne s'agit pas de forcer qui que ce soit. Il s'agit - il s'agit de défendre un principe.... Mais il croit également et défend fermement le principe selon lequel M. Poutine doit subir les conséquences de cette guerre d'agression - conséquences dans le monde également" a répondu M. Kirby. Lire ici les questions et les réponses du point de presse.