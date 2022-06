Le président sénégalais et président de l’Union africaine Macky Sall trouve nécessaire de lever les sanctions contre la Russie en matière de livraisons internationales de céréales et d’engrais. C’est ce qu’il a déclaré vendredi à Sotchi après avoir rencontré son homologue russe Vladimir Poutine. La diffusion a été menée par la chaîne de télévision Rossiya 24, rapporte l’agence TASS.

« Les sanctions contre la Russie ont aggravé la situation par rapport à la fourniture de céréales et d’engrais aux pays africains. Nous n’y avons pas accès. Et cela a des retombées en termes de sécurité alimentaire du continent« , a-t-il souligné. M. Sall a indiqué que son pays « prônait l’exemption des céréales et des engrais des sanctions contre la Russie », précise la même agence russe.