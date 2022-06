Le sous-secrétaire d’Etat américain aux affaires africaines Michael Gonzales est au Bénin. Le diplomate couvre particulièrement 16 pays d’Afrique de l’Ouest dont le Niger, le Nigéria et le Cap Vert. Lors de sa rencontre avec la presse, cette personnalité a laissé entendre qu’elle est en fonction depuis deux ans et qu’elle a toujours voulu venir au Bénin. Surtout à cause des réformes politiques dans le pays mais également en raison de la situation sécuritaire, qui dit-il, l’inquiète.

Les USA pensent à un programme de 3 ans pour entraîner l'unité de sécurisation des frontières

Le diplomate assure que son pays reste aux côtés du Bénin dans cette lutte contre l’insécurité. « Les Etats-Unis se joignent au peuple béninois en ce qui concerne les inquiétudes soulevées par les récentes attaques qui ont été rapportées dans le pays. Dans ce sens , nous avons l’intention d’établir un partenariat non seulement avec les autorités mais aussi avec le peuple béninois pour renforcer la sécurité et aussi pour apporter plus d’opportunités économiques aux populations du Nord du Bénin » a-t-il déclaré. M Gonzales informe par ailleurs que son pays, les Etats-Unis, a différents plans pour renforcer la sécurité du Bénin, et qu’ils sont déjà en place.

Il a par exemple parlé des exercices et opérations conjointes avec les forces de défense béninoises. L’une d’entre elles est prévue pour juillet selon Michael Gonzales. « En octobre, nous avons l’intention de lancer un programme de trois années, qui constituera à entraîner l’unité de sécurisation des frontières qui se charge de la sécurisation des frontières afin de sécuriser notamment les frontières du Nord-Bénin » a déclaré le diplomate américain.