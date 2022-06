Une bien triste nouvelle. L'influenceuse Niece Waidhofer qui était âgé de 31 ans a mis fin à ses jours après une longue bataille contre des problèmes de santé mentale. La mannequin Niece Waidhofer qui était connue sur la toile pour l'aide qu'elle apportait à ses suiveurs qui avaient des problèmes de santé mentale en souffrait également et ne le cachait pas sur la toile, selon le témoignage de sa famille rapportée par le média américain TMZ.

L'influenceuse Niece Waidhofer n'est plus. Elle s'est suicidée selon les publications de plusieurs médias américains. L'information a été confirmée par sa famille. "Malheureusement, Niece s'est suicidée après une longue bataille contre des problèmes de santé mentale", rapporte TMZ qui rapporte que la famille a confirmé que l'influenceuse souffrait des problèmes de santé mentale. "Elle était très ouverte avec ses followers à propos de ses difficultés, voulant même aider les followers qui souffraient également", aurait affirmé sa famille selon le média américain TMZ.

La même source affirme qu'une initiative en l'honneur de l'influenceuse et mannequin devrait prendre corps bientôt. Dénommé "Peace from Niece", cet organisme à but non lucratif va intervenir dans le domaine de la santé mentale et fournira des subventions pour les études sur les maladies mentales. L'influenceuse Niece Waidhofer était suivi par 4,2 millions de personnes sur le réseau social Instagram rapporte le New York Post.