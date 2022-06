Au Bénin, le président Patrice Talon a pris le 1er juin dernier, le décret portant catégorisation des communes en République du Bénin. La nouveauté; et on le savait déjà, c'est l'entrée d'Abomey-Calavi dans les communes à statut particulier du Bénin. Elles sont donc 4 désormais: Cotonou, Porto-Novo, Parakou et Abomey-Calavi. Les communes à statut intermédiaire sont au nombre de 19.

Deux ministres chargés d'appliquer le décret

Il s'agit de Banikoara, Kandi et Malanville dans l'Alibori, Natitingou dans l'Atacora, Allada et Ouidah dans l'Atlantique, Bembèrèkè, Nikki et Tchaourou dans le Borgou, Dassa-Zoumè et Savalou dans les Collines, Aplahoué dans le Couffo, Djougou dans la Donga, Lokossa, dans le Mono, Sèmè-Kpodji dans l'Ouémé, Kétou et Pobè, dans le Plateau , et Abomey et Bohicon dans le Zou. Quant aux communes à statut ordinaire, elles sont au nombre de 54.

Inutile de rappeler que le Bénin compte 77 communes. Il reviendra au Ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale Raphaël Akotègnon et à son homologue de l'économie et des finances Romuald Wadagni, d'appliquer le décret comme l'indique l'article 3 dudit document. Le décret prend effet pour compter du 1er avril 2022. il abroge toutes dispositions antérieures contraires.