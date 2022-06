Dans le cadre de la 3ème et dernière journée des matchs de poule du tournoi de l’Union des Fédérations Ouest africaines de football de la zone B (UFOA-B) des moins de 17 ans, les Ecureuils cadets du Bénin croiseront, ce samedi 18 juin 2022 au Ghana, les crampons avec le Mena cadets du Niger. La confrontation Bénin # Niger est d’une importance capitale pour les poulains de l’entraineur Urbain Honfo. Victorieux lors de la 1ère journée face aux Eléphanteaux de la Côte d’Ivoire par 3 buts à 2 et battus lors de la 2ème journée par les Etalons cadets du Burkina Faso par 2 buts à 1, les Béninois doivent obligatoirement s’imposer aux Nigériens ce samedi.

Une victoire des Ecureuils cadets du Bénin sur leur homologue du Niger leur permettra de s’assurer une qualification d’Office pour les demi-finales mais en cas de match nul leur sort dépendra du résultat de la rencontre Burkina Faso- Côte d’Ivoire. Auréolés par ses victoires respectivement sur le Niger et le Bénin, le Burkina Faso est déjà qualifié pour les demi-finales de la compétition. Quant à la Côte d’Ivoire, elle a besoin d’une victoire face au Burkina Faso et espéré un faux pas du Bénin face au Niger pour obtenir son billet pour les demi-finales de ladite compétition. Il faut signaler que dans ce tournoi seul les finalistes seront qualifiés pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (Can) des moins de 17 ans en Algérie en 2023. Précisons que ce samedi 18 juin 2022, les matchs Bénin-Niger et Burkina Faso- Côte d’Ivoire auront lieu à la même heure c’est-à-dire à 17 heures.