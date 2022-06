Le Nigéria et le Burkina Faso ont décroché, ce mardi 21 juin 2022 à Cape Coast au Ghana, leur qualification pour la finale du tournoi de l’Union des Fédérations Ouest-africaines de football de la zone B (Ufoa-B) des moins de 17 ans. En demi-finales, la sélection nationale des cadets du Nigéria a battu par le score de 3 buts à 1 les Eléphanteaux de la Côte d’Ivoire. Par contre les Etalons cadets du Burkina Faso se sont imposés difficilement aux Black Starlets du Ghana sur un score étriqué de 1 but à 0. Après avoir obtenu leur billet pour la finale du tournoi de l’Ufoa-B des cadets, les Nigérians et les Burkinabè se qualifient ainsi pour la prochaine phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans (Can U17) qui sera jouée en Algérie en 2023.

Avant d’atteindre cette étape, le Nigeria a dicté respectivement dans son groupe sa loi aux Black Starlets du Ghana et aux Eperviers cadets du Togo. Les Etalons cadets du Burkina Faso, de leur côté, se sont imposés dans leur poule aux Ecureuils cadets du Bénin, aux Eléphanteaux de la Côte d’Ivoire et au Mena cadets du Niger. Le Bénin qui avait pris part à ce tournoi UFOA-B des moins de 17 ans a échoué de justesse à la porte des demi-finales. Les Béninois, qui avaient le même nombre de points que les Ivoiriens c’est-à-dire 3 points, ont été dépassés au niveau du goal d’avérage par les Ivoiriens.