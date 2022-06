Dans le cadre du tournoi des Fédérations Ouest africaines de football zone B (Ufoa-B) des moins de 17 ans de football qualificatif pour la Coupe d’Afrique des Nations (Can) des moins de 17 ans en Algérie en 2023, les Ecureuils cadets du Bénin se sont imposés , ce dimanche 12 juin 2022 à Cape Coast au Ghana, aux Eléphanteaux de la Côte d’ Ivoire par le score de 3 buts à 2 .

Dès l’entame du match, après quelques velléités offensives des attaquants ivoiriens dans le camp des Béninois, les poulains de l’entraineur des Ecureuils cadets du Bénin, Urbain Honfo ont été cueillis à froid à la 12ème minute suite à un coup franc puissant de Yan Diomandé. Après l’ouverture du score par les Ivoiriens, les Béninois ont cherché par tous les moyens pour égaliser jusque dans le temps additionnel des 45 premières minutes du match où le capitaine du Bénin Yamirou Ouorou a rétabli la parité à la 47ème minute. La première partie de la confrontation Bénin - Côte d’Ivoire s’est achevée sur un score de parité de 1 but partout.

Pendant la seconde période de la rencontre, les Ecureuils cadets du Bénin, revigorés par les consignes de leur entraîneur, ont pris l’ascendante sur la sélection ivoirienne. Yamirou Ouorou revient à la charge à la 49ème minute où il a marqué son deuxième but. Le Bénin prend ainsi l’avantage mais les Eléphanteaux de la Côte d’Ivoire ont, quelques minutes plus tard, répondu au 2ème but marqué par la sélection béninoise . Les Ivoiriens égalisent à la 80ème minute suite à un manque de communication entre le défenseur béninois Abdalath Baboni et son gardien de but Ziad Chabi Salla. Le Bénin et la Côte d’Ivoire sont désormais à 2 buts partout.

Auréolés par le but égalisateur, les attaquants ivoiriens ont fait plusieurs incursions dans le camp béninois. Le joueur béninois Taoifik Seidou, après avoir réceptionné le ballon dans sa moitié du terrain , fait une course de près de 40 mètres et résisté au retour du défenseur ivoirien, sert son coéquipier Abdou Faridou Arouna qui inscrit le 3ème but du Bénin à la 86ème minute. C’est sur ce score de 3 buts à 2 que le Bénin s’impose à la Côte d’Ivoire et décroche ainsi ses 3 points premiers points du tournoi. Pour leur seconde sortie dans la compétition, l’équipe du Bénin affronte le mercredi 15 juin 2022 celle du Burkina Faso.