Le projet de la Chine relatif à la conversion de la lumière solaire dans l’espace en alimentation électrique pour la propulsion des satellites en orbite et la transmission de cette énergie vers la terre poursuit son évolution. En effet, selon les informations rapportées par CGTN, les premiers tests effectués au cours de ce mois se sont révélés concluants. A en croire l’équipe de 100 personnes qui travaille sur le projet du nom de Zhuri, le fabricant chinois China Academy of Space Technology (CAST), le travail s’est basé sur la lentille qui permet de collecter la lumière.

La difficulté rencontrée dans la collecte est le transport des antennes de 200 kg. Le responsable de la mission a dû solliciter l’aide de plusieurs étudiants. Ceci aura permis de gagner trois ans sur le projet. Selon ces scientifiques chinois, d’ici 2028, une expérience de transfert de haute tension dans l'espace et de transmission d'énergie sans fil pourrait être possible en orbite terrestre.

Deux gigawatts d'électricité en 2050

La capacité de production du satellite pourrait être de 10 kilowatts. Il pourrait être en mesure de transporter un quart des réseaux de cellules solaires. Deux ans plus tard, les scientifiques espèrent que le satellite produise 10 fois plus de kilowatts. Le but est qu’en 2050, une centrale commerciale soit construite avec une capacité de production de deux gigawatts d'électricité.