Plusieurs mois après le début de l’offensive lancée par le président russe Vladimir Poutine, les heurts se poursuivent en Ukraine. Depuis le début de l’offensive, les pays occidentaux ont apporté leur soutien aux forces ukrainiennes en leur fournissant notamment des armes pour se défendre. Un officiel s’est récemment exprimé sur cette aide militaire, faisant savoir que les affrontements entre les deux camps ne dureront que trois à six mois supplémentaires, si les occidentaux envoient rapidement des armes lourdes. Ces propos ont été en effet tenus par Mykhailo Podolyak, conseiller présidentiel ukrainien, dans une interview accordée au média France24.

La Russie ne pourra plus menacer l’Europe

« Si nous recevons des armes lourdes assez rapidement, la guerre ne devrait pas durer plus de trois ou six mois, et si toutes les conditions sont réunies, nous espérons reprendre nos territoires » a-t-il déclaré, tout en soulignant que la Russie ne pourra plus menacer l’Europe si les choses se passent ainsi. Notons que ces propos interviennent après ceux de Vladimir Poutine sur l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne. Hier vendredi 17 juin 2022, durant la session plénière du Forum économique de Saint-Pétersbourg, il avait déclaré que la Russie n’est pas contre cela.

« Nous n’avons rien contre, c’est leur décision souveraine d’adhérer à des unions économiques ou pas […] C’est leur affaire, l’affaire du peuple ukrainien » a déclaré le président russe. Au cours de son intervention, le chef de l’Etat russe a fait la distinction entre une adhésion de Kiev à l’UE et celle à l’organisation du traité Atlantique nord (OTAN), qui est une alliance militaire. « L’UE n’est pas une alliance militaire, à la différence de l’Otan » a ajouté le numéro un russe, tout en estimant que l’Ukraine deviendra une « semi-colonie » des pays occidentaux, si elle intègre l’UE.