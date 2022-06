Nouveau drame aux USA. En Georgie, un homme a tué son ex dans son appartement, blessé sa belle-mère pour ensuite tuer sa fille qu'il a kidnappé et enfin se suicider selon les publications de plusieurs médias américain dont la Chaine CNN. Cette nouvelle histoire dramatique racontée par les médias intervient quelques jours après une série de tuerie de masse dans le pays qui reste divisé sur la question des armes à feu.

Tout a commencé dans la soirée du samedi dernier. La police de Covington a été alertée un peu avant minuit dans la soirée du samedi qu'un homme a fait usage d'une arme à feu. Très rapidement, ils sont allés sur les lieux mais c'était déjà trop tard. Les agents ont fait la découverte du corps d'un jeune femme tuée par balle et d'une personne âgée dans un état critique. Cette dernière a été conduite d'urgence à l'hôpital. Deux enfants mineures ont été retrouvés sur les lieux mais n'ont pas encore été identifiés précise la chaine CNN.

Le lendemain matin, les forces de l'ordre reçoivent un appel inquiétant. Un homme affirme vouloir mettre fin à ses jours. Les policiers ont pu localiser d'où venait l'appel et se sont rendus sur les lieux. L'appel provenait de l'église de Riverdale. Sur place, les policiers découvre une voiture sur le parking. Avant qu'ils n'entrent dans l'église, des coups de feux ont été entendus. "Les agents ont pu déterminer d'où provenait l'appel et ont localisé un véhicule dans le parking d'une église et ont commencé à rechercher l'homme lorsqu'ils ont entendu des coups de feu provenant de l'église", confie le sergent Jack Redlinger du bureau du shérif de Newton à la chaine américaine CNN.

Après des recherches, les policiers finissent par trouver deux corps. Celui de Darian Bennett, l'assaillant qui avait la veille tuée son ex et blessé gravement sa belle-mère et d'un bébé, une fille. La petite assassinée a été identifiée comme Jaquari Bennett, la fille de meurtrier de sa mère. "C'est Darian Bennett qui a tiré sur la mère du bébé et a emmené le bébé avec lui et a quitté les lieux", précise le sergent Jack Redlinger au micro de CNN.