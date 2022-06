La nouvelle fait le tour de la toile depuis quelques heures. Un citoyen russe soupçonné d'espionnage au profit des autorités du pays a été arrêté dans un aéroport au Royaume-Uni. C'est à l'aéroport de Gatwick que les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation du citoyen russe. L'information est rapportée par plusieurs médias dont le média britannique DailyMail depuis quelques heures.

Au Royaume-Uni, un citoyen russe est dans la tourmente. En effet, alors qu'un citoyen russe s'apprêtait à prendre un vol lundi dernier, il a été arrêté par les forces de l'ordre. Les autorités le soupçonnent d'être un espion pour le compte des autorités du pays dirigé par Vladimir Poutine. Selon le DailyMail, l'interpellation de ce présumé espion a été une réalité grâce à la collaboration de l'organisation britannique de contre-espionnage et de sécurité, le MI5 et l'unité antiterroriste SO15 du Met

D'une autre côté, une source s'est confiée à The Sun Online ceci : "Le suspect aurait été au Royaume-Uni pour espionner au nom du régime de Poutine". "Il a été gardé en observation et arrêté à son arrivée à Gatwick pour tenter de s'envoler hors du pays", a poursuivi la source selon le DailyMail qui rapportent les propos de cette source. Nous reviendrons sur cette information, dès que nous aurons plus d'éléments.