C’est une triste nouvelle qui affecte la communauté des étudiants africains de l’université de Laval au Québec (Canada). Deux des leurs sont morts par noyade en mai dernier. Il s’agit de Marielle Christelle Kouassi, une béninoise et son ami camerounais Kevin Timneu Fezeu. Marielle Christelle Kouassi serait tombée accidentellement dans la rivière Saint-Charles, principal cours d'eau traversant la ville de Québec. En tout cas, la police privilégie la thèse de l'accident. On en saura un peu plus sur les circonstances dans lesquelles, l’étudiante béninoise est décédée, dès que le bureau du coroner aura déposé son rapport complet.

"Une enquête est en cours "

En effet, une « enquête est en cours afin de faire la lumière sur les causes et circonstances entourant le décès ». On apprend déjà que les pluies diluviennes qui se sont abattues sur cette partie du Canada à la fin du mois dernier faisaient que le courant de la rivière Saint Charles était assez fort. La disparition de la jeune femme a été signalée le 29 mai 2022.

Son corps sans vie a été retrouvé à 3 kilomètres du pont bâti sur dans la rivière, et repêché le jeudi dernier par les équipes nautiques du SPVQ, le Service de police de la ville de Québec. Elle était avec son ami camerounais Kevin Timneu Fezeu. Ce dernier a essayé de la sauver en sautant dans l’eau, mais il a malheureusement payé cette initiative de sa vie. L’infortuné s’est également noyé. Son corps a été repêché de la rivière la semaine écoulée. Il avait 28 ans, Marielle en avait 22.