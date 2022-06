Depuis que l'offensive russe a été lancée en Ukraine, les pays occidentaux ont infligé des sanctions contre des citoyens du pays de Vladimir Poutine. Les organisateurs de certaines compétitions sportives ont pour la même raison sanctionné les athlètes russes qui ne peuvent donc pas participer aux épreuves. C'est le cas de Wimbledon, un tournoi de tennis très attendu par les athlètes de ce sport. Pour pouvoir y participer, une tenniswoman russe a dû renoncer à sa nationalité.

La tenniswoman russe Natela Dzalamidze participera à l'édition 2022 du tournoi de Wimbledon. Mais ce ne sera pas sous les couleurs de son pays d'origine la Russie car les athlètes de ce pays sont exclus de cette compétition. En effet, les organisateurs de cette compétition qui devrait démarrer dans quelques jours, avaient annoncé plus tôt que les joueurs russes et bélarusses ne pouvaient pas participer à l'édition de cette année à cause de l'offensive en Ukraine.

Pour pouvoir participer à l'édition de cette année, Natela Dzalamidze a changé de nationalité et est devenu géorgienne. L'information a été révélée par le média britannique The Times rapporte TVA Nouvelles. Selon le média canadien, c'est avec sa nouvelle nationalité que la russe, 43è dans le classement mondial en double de ce sport, participera à cette compétition.