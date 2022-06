La célèbre chanteuse américaine Mariah Carey fait face à des accusations concernant un de ses célèbres tubes. Il s’agit en effet de All i want for Christmas is you, qui depuis plusieurs dizaines d’années continue toujours de rencontrer du succès. L’artiste est poursuivie pour violation du droit d’auteur par Andy Stone, co-auteur de la chanson. Selon les informations rapportées par le média américain New York Post, ce dernier a affirmé que Mariah Carey n’a, à aucun moment, demandé que le titre de la chanson soit utilisé.

Ils récoltent d’énormes récompenses financières

Outre l’interprète de Touch My Body, Andy Stone poursuit également son co-auteur Walter Afanasieff, toujours dans le même dossier. Andy Stone a déposé la plainte devant le tribunal du district américain de la Louisiane. Selon un extrait du document : « Le demandeur [Stone] a personnellement demandé que les défendeurs [Carey et Afanasieff] cessent et s’abstiennent de continuer à distribuer le travail du demandeur. Malgré la demande du demandeur, les défendeurs continuent d’exploiter le travail du demandeur ‘All I Want For Christmas Is You’, récoltant d’énormes récompenses financières et d’autres avantages pécuniaires au détriment du demandeur ».

17.223 millions d’écoutes sur Spotify en 2020

Notons que dans cette affaire, le plaignant demande à Mariah Carey et à Walter Afanasieff, un montant total de 20 millions de dollars à titre de dommages et intérêts. Pour rappel, « All I Want For Christmas Is You » est sorti avant les années 90. La version de la diva américaine a, quant à elle, vu le jour en 1994 avec un succès retentissant. En 2020, la chanson avait battu un record sur la plateforme de streaming musical. En une seule journée, la chanson a battu le record de streams avec 17.223 millions d’écoutes qui ont été effectuées, d’après les statistiques de Chart Data. En 2016, le titre aurait rapporté à la chanteuse 60 millions de dollars, soit 2,6 millions de dollars par an.